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Закон и Порядок

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Глава Белгородской области заявил, что оставшиеся в Новопетровке под угрозой

Глава Белгородской области заявил, что оставшиеся в Новопетровке под угрозой

  Мирные жители, которые остались в закрытом для посещения населенном пункте Новопетровка в Белгородской области России, находятся в опасности из-за своего решения.

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Александр Рожков
Мы не прозевали удар на Курск. Разведка все знала. Есть вопросы к Генштабу                                                                                                     https://medvejiyugol.mirtesen.ru/blog/43012928410/Myi-ne-prozevali-udar-na-Kursk-Razvedka-vse-znala-Est-voprosyi-k?utm_referrer=mirtesen.ru
Мы не прозевали удар на Курск. Разведка все знала. Есть вопросы к Генштабу
Медвежий угол - МирТесен
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