«Матч ТВ» вернул себе АПЛ, «Сочи» разгромил «Кешлю», Крым изобразили частью России на сайте Олимпиады и другие новости

☕️☀️ Доброе утро! Наступила ПЯТНИЦА, а это значит, что дайджест новостей уже ждёт вас 1. «Матч ТВ» будет эксклюзивно показывать АПЛ с 2022 года.
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