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«Матч ТВ» вернул себе АПЛ, «Сочи» разгромил «Кешлю», Крым изобразили частью России на сайте Олимпиады и другие новости

«Матч ТВ» вернул себе АПЛ, «Сочи» разгромил «Кешлю», Крым изобразили частью России на сайте Олимпиады и другие новости

☕️☀️ Доброе утро! Наступила ПЯТНИЦА, а это значит, что дайджест новостей уже ждёт вас  1. «Матч ТВ» будет эксклюзивно показывать АПЛ с 2022 года.

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Лена Мисько
Для судей РПЛ могут ввести бонусы: 0,5-3 млн рублей после сезона, 100 тысяч – за удачную серию из 3 игр *** Судейский комитет РФС рассматривает возможность стимулирования работы арбитров и инспекторов в РПЛ. Предлагается ввести два вида премий, сообщает «Спорт-Экспресс». По данным источника, первая выплачивается по итогам сезона. Если арбитр продемонстрирует качественную работу, он может рассчитывать на вознаграждение от 500 тысяч до 3 миллионов рублей. Вторая премия в размере до 100 тысяч рублей предусматривает поощрение за серию из трех матчей, проведенных на высоком уровне с определенной средней оценкой. Крупные бонусы предусмотрены и для инспекторов. Они получают по 35 тысяч за каждую игру. К этому в конце сезона приплюсуют еще от 100 до 300 тысяч. В настоящее время судье за матч РПЛ платят 115 тысяч рублей, видеоарбитр получает в два раза меньше — 57 500, резервный — 8700. Кроме того, арбитрам, допущенным к обслуживанию игр Премьер-лиги, ежемесячно выплачивается зарплата 30 тысяч рублей. Также у РФС появился проект создания фонда материальной поддержки рефери и введения медицинского страхования для инспекторов. Вероятно, речь пойдет об утрате трудоспособности, травме, госпитализации, хирургическом вмешательстве и т.д. Предполагается компенсировать не только медицинские расходы, но и упущенную судьями выгоду — пропущенные матчи или период без игр.
Ruslan Zakirov
Я не думаю, что бонусы судьям и ВАРам таких матчей как Спартак-Сочи или полуфинала Кубка прошлого сезона Зенит-Спартак нужны были вообще какие-либо официальные бонусы.
Лена Мисько
есть и другие судьи... и другие матчи
Лена Мисько
Директор Спартака по развитию и коммуникациям Антон Фетисов рассказал, что клуб прекращает любое сотрудничество с журналистом Иваном Карповым. - Видели ли вы последний выпуск Youtube-шоу «С дивана», гостем которого стал журналист Иван Карпов? Если да, что об этом думаете? — Футбольный клуб «Спартак-Москва» всегда следовал принципам информационной открытости. Клуб с уважением относится к разным точкам зрения, в том числе критике в адрес команды или менеджменту. Вместе с тем, как вы знаете, мы не терпим дискриминационных высказываний и оскорблений в адрес игроков, болельщиков или менеджмента клуба. Исходя из этого, мы категорически не можем оставить без внимания грубые высказывания Ивана Карпова в адрес нашего бывшего тренера Доменико Тедеско, который привёл команду к серебряным медалям. Мы всегда будем защищать всех спартаковцев: бывших и нынешних. В этой связи, клуб прекращает какое-либо взаимодействие с Иваном Карповым, - сказал Фетисов.(Матч Тв) Абсолютно адекватное решение. Карпов не то, что перегнул палку - он ее сломал. Странно было бы, если бы Спартак на это никак не отреагировал.
Лена Мисько
ну и правильно!
Лена Мисько
Второе место – отличный результат, который не могли достигнуть многие. А Доменико смог. И на прощании он был супер обаятельный. Да, он бывал сбит с толку, да, у него были странные пассажи, но Тедеско заряжал команду энергией, он менял игру, подстраивался под условия и выигрывал. Посмотрите, сколько красно-‘белые забрали волевых побед, красивых развязок и ещё кучу мощных мемориз. К концу своего пребывания в «Спартаке» Доменико не был связан с Цорном, его сильно поддерживало РУ клуба Короче говоря, клуб верно защитил тренера.
Максим Комаров
Ещё Черданцева блокируйте, и МатчТВ. Постройте Великую Спартаковскую Стену вокруг Тушино и запускайте туда только в Красно-Белых Телегах. И тогда наступит счастье! Как в Северной Корее, приблизительно.
Лена Мисько
утрируешь а в этом, конкретном, случае - все сделано правильно
Максим Комаров
Конечно, нет. Журналист не должен подвергаться дискриминации за свои высказывания ни в каком виде. Сочли высказывание клеветническим или порочащим? Подайте в суд! Это - цивилизация. Все остальное - Северная Корея. Хотя, я согласен с тем, что того же Ивана Карпова порой хочется ткнуть отвёрткой в жопу. Но хочется, не значит, сделай! А Спартак снова встал на путь поиска и уничтожения «врагов». Зарема Салихова и не скрывает своей ведущей роли в этом процессе.
Лена Мисько
Конечно ДА- клуб сделал все правильно, прекратил сотрудничество с тем, кто потерял берега
Лена Мисько
Подумает, принесёт извинения, а нет- его проблемы
Максим Комаров
«Берега» не клубу определять.
Максим Комаров
Тут вопрос: что подразумевается под прекращением сотрудничества? Если лишение аккредитации, то это, однозначно, трусость. Если какие-то другие опции, то нормально. Например: мы отписываемся от твоего аккаунта в соцсетях, редиска! Больше не рассчитывай на наши лайки( Для тик-токеров - адекватная реакция.
Ruslan Zakirov
Посмотрел немного этого убогого г.... На хрена вообще кто-то реагировал на этих маргиналов?
Ruslan Zakirov
Ты бы посмотрел немного этих дебилов. По-моему, ты в пьянючем состоянии и это гений адекватности и интеллекта по сравнению с этими утырками в трезвом состоянии.
Максим Комаров
Зачем мне их смотреть?
Ruslan Zakirov
Ты прежде чем поддерживать этих гопников, посмотрел бы.
Максим Комаров
В каком месте я поддерживал гопников? Которых, между прочим, тут много раз постили, когда они гнали свою пургу в адрес Зенита. Я против дискриминации журналистов вне правового поля. Даже если они гопники.
Лена Мисько
именно клубу, а кому еще?
Лена Мисько
оставив без реакции - дать право и дальше всякую чушь пороть ...этот навозник кружится над всей рпл, без Спартака пусть хоть обкружится...
Лена Мисько
он сам себя вот так позиционирует: Смешной неврастеник и алкоголик Ваня Карпов (с). Инсайды о футболе и жизни.
Лена Мисько
шушера околоплавающая, паразитирующая на Спартаке
Массимо Палыч
Самоирония и умение посмеяться над собой - хорошие качества! Хуже, когда агрессивный алкаш (например) отрицает свои выходки. А после - моралист и поборник. Нет?
Лена Мисько
агрессивный алкаш это жуть а уж когда он трезвым ставится моралистом и поборником - жуть в квадрате но я настолько близко Карпова не знаю...
Массимо Палыч
Ну и здорово!
Лена Мисько
согласна
Лена Мисько
Футбольные темы, [22.07.21 23:10] Убытки "Ростова" из-за того, что местный Роспотребнадзор запретил проводить матч с "Динамо" со зрителями на трибунах - это первая игра сезона в РПЛ - более 10 млн. рублей. Прочитал об этом у Сергея Егорова (https://t.me/soccerbiginew/1550). И это, конечно, повод говорить не столько о катастрофическом уровне заболеваемости по стране, сколько о таком же уровне взаимдействия футбольных властей с Роспотребнадзором. Лига сегодня выпустила заявление, из которого фактически следует, что чемпионат проводит именно эта организация. У футбольных чиновников и руководства клубов не нашлось админресурса, чтобы урегулировать вопрос с этим всемогущим ведомством. Насколько понимаю, так называемый сектор Covid-free, куда пустят всех вакцинированных, будет действовать только в Самаре. Почему такую формулу нельзя было согласовать в других регионах, неизвестно. Ведь это подтолкнуло бы довольно большое количество людей сделать прививку. Во всяком случае, ради похода на футбол желающих получить вакцину+QR-код наверняка было бы больше, чем тех, кто "кодировался" для похода в ресторан. Полностью текст - здесь (https://zen.yandex.ru/media/lokalov/novyi-sezon-v-rossiiskoi-premerlige-startuet-bez-zritelei-pochemu-ego-provodit-rospotrebnadzor-60f95be619b3822840fdf6cd). /// А кто, по-вашему, виноват в том, что футбол в РПЛ начинается без зрителей? 1️⃣Коронавирус 2️⃣Антипрививочники 3️⃣Футбольные власти 4️⃣Роспотребнадзор 5️⃣Никто
Лена Мисько
А тем временем «Ростов» готов обменять билеты на игру с «Динамо» на следующий домашний матч, который пройдёт при зрителях 👌🏻
Лена Мисько
Драфт юниоров НХЛ 2021: как пройдет, фавориты среди россиян и европейцев, Тампы нет в первом раунде https://zen.me/ii80j
Ruslan Zakirov
Эти парни из Питера, что протестуют против ковида и вакцинации просто дебилы, лень вакцинироваться или просто по жизни чего-нибудь против лепить? .... Хотя если постоянно бухать, то вроде бы и не провакцинируешься по протоколу.
Максим Комаров
Ландскрона, в принципе, своеобразное интернет сообщество. Его не стоит ассоциировать с Виражом полностью. Там тоже есть разные течения. В т.ч., и те, которые поддерживают меры безопасности против Ковид. Но, надо понимать, что фанат - свободная сущность! И он против любых ограничений, в принципе. То есть, «эти парни из Питера» протестуют не против вакцинации, как таковой, а против того, чтобы всех «загнали в стойло» - пропуск по кодам. И в этом парни из Питера ничем не отличаются от парней из других городов России. Не нужно путать их с антипрививочными троллями по типу «Микульского» и его приятеля с музыкальной погремухой.
Лена Мисько
Фратрия примерно так же выступила
Ruslan Zakirov
Так я ни от кого из фан-движений этого бреда не слышал, кроме как от этой организации. Ну не хотят они ходить на стадион без QR кода, пусть булькуют и против билетов на стадио. Тоже вроде как ограничение.
Ruslan Zakirov
Да и хрен с ними. Я не собираюсь поддерживать каких-либо дураков, даже если у них такие же клубные пристрастия.
Лена Мисько
никто не просит тебя их поддерживать
Ruslan Zakirov
Кстати, насчет прав на показ АПЛ. Я бы посоветовал Тине кроме матчей показывать еще и аналитические передачи британцев. Только без перевода или подстрочником.
Лена Мисько
без перевода - это для тех кто хорошо знает английский, а такие и без Тины посмотрят, в первоисточнике
Ruslan Zakirov
Мне лично лень искать еще и аналитические программы. А вот в потоке я бы не отказался. Да и скакать с компьютера на телевизор и обратно тоже как-то не особо горю желанием.
Лена Мисько
опять изменения ((( *** ❗️Роспотребнадзор: матч «Рубин» – «Спартак» должен пройти без зрителей В Казани все сложно. Заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан Любовь Авдонина на брифинге сообщила, что матч первого тура чемпионата России между «Рубином» и «Спартаком» должен пройти без зрителей. «У нас допускается проведение массовых мероприятий согласно тем критериям, которые определены постановлением главного государственного санитарного врача РФ – до 500 участников. Включая членов команды, судейский состав, обслуживающий персонал. Поэтому в данном случае не говорим о 30-процентной загрузке. В данном случае матчи должны пройти максимально без зрителей. Свои предложения по данному мероприятию в связке с постановлением мы направили в Кабинет министров РТ», – приводит слова Авдониной «БИЗНЕС Online». Матч «Рубин» — «Спартак» состоится 24 июля. Ранее «Рубин» сообщил, что стадион в Казани разрешено заполнить на 30 процентов.
Лена Мисько
Там крестный ход недавно был на 7к человек Либо запрещайте всем, либо разрешайте всем
Массимо Палыч
Крестный Ход запретить нельзя! Кому запретить - Господу? Пупок развяжется.
Лена Мисько
ОМОН в помощь ... как на митингах
Массимо Палыч
Если только чеченский ОМОН.
Лена Мисько
Прикинь, что будет если мирного православного верующего дубинкой мусульманин (по вероисповеданию) лупцует *** пусть их Бог наказывает, заболели после крестного хода - идите не в больницу, а в церковь... пусть батюшка, который шел с ними по улицам - лечит... божьим словом
Массимо Палыч
Война тогда будет, гражданская.
Лена Мисько
ну так РПЦ тоже думать надо а РПН и их штрафовать я к тому, что это далеко не первая ситуация... Я так понимаю (могу ошибаться) что вот это постановление РПН от 07.07.21 появилось, чтобы у регионов было меньше самодеятельности.... а именно - чтобы не было ничего вроде "Алых парусов", и крестных ходов... но теперь надо подвинчивать в другую сторону
Массимо Палыч
РПЦ невозможно оштрафовать))) Это не юридическое лицо. Опять же - можно оштрафовать...ясно, кого)
Лена Мисько
уже обсуждали... ЭТО юридическое лицо - некоммерческая организация у которой очень много собственности на балансе *** В настоящее время каждая структурная единица, находящаяся в каноническом ведении Русской православной церкви, зарегистрирована Министерством юстиции как самостоятельное юридическое лицо (религиозная организация)
Массимо Палыч
Не спорю. Думаю, что решается это примерно так: Папа пересёкся на Валааме или Коневце с Митрополитом, и штрафовальщик назавтра поехал в Сибирь - убирать снег. Там много снега.
Лена Мисько
вот поэтому и нет доверия к власти и ковид-диссиденты поэтому появляются...
Массимо Палыч
Разумеется. Мы, в принципе, власти не верим. Особенно, во что-то бесплатное от власти.
Массимо Палыч
Мы сегодня делали второй компонент в поликлинике Сясьстроя. Как положено, записались на время, все документы (паспорт, СНИЛС, полис ОМС, справка о первой прививке). Для начала нас послали на букву ...уй! Фельдшер сказала, что вакцины для "приезжих" нет. Заведующая по телефону одобрила. Я сходил к заведующей, она вела ВКК. Посмотрел ей в глаза, вакцина нашлась. Зашёл в кабинет - фельдшер бросается на меня с полным шприцем наперевес! Я говорю, ты умом тронулась, мать?! Где запечатанная ампула, где одноразовый шприц, вскрытый при мне? Ладно, сказала она... всё показала и разогревала ампулу в руках. А тем шприцем кольнули кого-то другого, наверное.
Лена Мисько
впереди аж целых три дня трезвости... повезло
Массимо Палыч
После первой прививки меня это не остановило. Но сегодня я не планировал. Завтра хочу, наконец, попасть в "Прорыв", билеты купил. Программа: Невская Дубровка - Прорыв - Крепость Орешек - Невский Пятачок - Синявинские Высоты - Музей Дороги Жизни в Кобоне. Насколько сил хватит! Сейчас, правда, фиговато.
Лена Мисько
удачи (сбычи мечт) и хороших выходных
Лена Мисько
Бывший защитник «Краснодара» и «Зенита» Игорь Смольников подписал контракт с тульским «Арсеналом». Контракт на один сезон.
Лена Мисько
Хороший трансфер и для Тулы, и для Смольникова
Лена Мисько
❗️«Уфа» подписала контракт с ангольским игроком в мини-футбол Эгашем Касинтурой: в последнее время форвард выступал в Сыктывкаре за «Новую Гренландию»
Лена Мисько
Открытое письмо Себастьяна Дриусси Дриусси – о четырех годах в «Зените» и России, постепенном отъезде аргентинцев, дерьмовой позиции, непростом Манчини и поддержке Семака и Дзюбы. @openthedoors Sports.ru https://www.sports.ru/tribuna/blogs/openletter/2946366.html?utm_source=vk&utm_medium=eme&utm_campaign=2021-07-23 Письмо Дриусси о четырех сезонах в «Зените»: бесился без голов и просит прощения у Семака Слова последнего петербургского аргентинца.
Лена Мисько
Журналист Спорт-Экспресс пишет, что Себа Дриусси сам выкупит свой контракт.
Массимо Палыч
Зато Зенит остался без обоих вингеров, растерзавших неделю назад Локомотив. Отличный, сильный трансферный ход! Теперь снова весь розыгрыш зависит от Артёма. Если, конечно, Мостовой и Сутормин внезапно и одновременно заболеют корью... в смысле, перейдут на более высокий уровень мастерства) Андрей пытается - ныряет, почти как Стерлинг! Немного более топорно, конечно.
Лена Мисько
до ЛЧ успеете купить, кого-то другого а на РПЛ у вас состава хватит
Массимо Палыч
Не уверен, что кого-то будут покупать. Просто не знаю, кто это будет делать и на какие шиши. И не хотелось бы абы кого - ради покупки. Как Маркизио или Педро Рошу. А про РПЛ... ну нельзя делать разницы, это первое. А второе - вариант с Артёмом в роли разгоняющего атаки, предсказуем и изучен. Можем получить проблемы там, где их не должно быть.
Лена Мисько
не готова так серьезно обсуждать проблемы твоей команды... у меня голова болит о проблемах в составе своей
Массимо Палыч
Серьёзно и не надо)
Массимо Палыч
Надо нам Захаряна купить на место Себы.
Лена Мисько
РФС не может договориться с главным тренером молодежной сборной Германии Штефаном Кунцем, пишет «СЭ». Президент РФС Александр Дюков ранее заявлял, что контракт с новым главным тренером планируется подписать до старта чемпионата России.
Массимо Палыч
Судя по вчерашней игре против Бразилии, Кунц ничем не хуже Салатыча! В обороне у его команды примерно те же зехера, что выдавали недавно Семёнов и Зобнин. Бразильцы могли забить 10 или 15 мячей. Нам нужен этот чувак! Сомнений нет.
Лена Мисько
я не смотрела игру
Лена Мисько
Фалькао не приехал, [23.07.21 12:34] Сегодня стартуют Олимпийские игры, но если смотреть церемонию открытия на пустом стадионе у вас нет никакого желания, у нас есть замечательная альтернатива. Токио уже принимал Олимпиаду в 1964 году. Те Игры были призваны показать, как Япония стремительно восстанавливается от ужасов Второй мировой, и организаторы решили снять о них фильм. Сперва режиссёром хотели нанять Куросаву, но тот потребовал полный контроль над постановкой церемоний открытия и закрытия, так что от этой идеи отказались. В итоге оргкомитет остановился на Коне Итикаве и не прогадал. Итикава только что получил приз жюри в Каннах за "Ключ". Во время Игр на него трудидось 100 операторов, всего они отсняли 70 часов материала. Но организаторам результат не понравился, и сперва они выпустили только свою 84-минутную версию. Двухчасовой эпик Итикавы вышел позже и оказался маленьким шедевром. Все дело в деталях. Оргкомитет хотел увидеть возвышенную агитку, но проигравшие интересовали режиссёра не меньше победителей. Так, он показывает нам единственного представителя Чада, бегуна Ахмеда Иссу, который даже не вышел в финал на своей дистанции. Исса тренируется в одиночестве, ест в одиночестве, в одиночестве гуляет по городу. Такой вот ответ на натянутое "вместе", добавленное организаторами к олимпийскому лозунгу в этом году. Заканчивается фильм съёмкой марафона, где японец Кокити Цубурая проигрывает серебро на самом финише британцу Хитли. Цубурая обещает исправится через четыре года в Мехико, но застрелится за 10 месяцев до начала Игр, потому что его детская любовь выйдет за другого. Сейчас существует несколько версий фильма, в том числе цветная, которую МОК выложил несколько лет назад на ютуб. Она более официозная и отличается от режиссерской, что когда-то поставила рекорд по сборам в Японии, побитый только "Унесенными призраками" в 2001-м, но и здесь можно посмотреть на толпы зрителей, для которых эти Игры были по-настоящему радостным событием. Какой контраст с тем, что ждёт нас в этом году. https://youtu.be/WHt0eAdCCns
кузнецов владимир
"Олимпию" надо смотреть. только ее нигде целиком не найти
Лена Мисько
даже в инете?
кузнецов владимир
только частями. по недавно принятым в РФ законам фильм целиком тянет на срок по статье пропаганда фашизма
Лена Мисько
«Перехват». Канал о баскетболе, [22.07.21 14:57] Олимпиада в Токио. Группа А 🇺🇸 США 🇫🇷 Франция 🇨🇿 Чехия 🇮🇷 Иран Понятно, что Иран обречен, но кроме этого вообще ничего не понятно. США фаворит группы, хотя не такой уж и явный. Американцы проиграли две товарищеские игры, Брэдли Бил не поехал в Токио из-за коронавируса, Кевин Лав не восстановился от травмы и тоже пропустит Олимпиаду. Зак ЛаВин задержался в США из-за карантина, а Девин Букер, Крис Миддлтон и Джру Холидэй только-только закончили изнуряющую финальную серию НБА. Они прилетят в Токио в субботу и из-за правил въезда, похоже, пропустят матч против Франции. Французов тоже называют одними из главных фаворитов Олимпиады. Венсан Коле смог собрать фактически всех, кого хотел, в том числе Руди Гобера и Эвана Фурнье. Эти двое и Нандо де Коло 2 года назад обыграли американцев на Кубке мира, поэтому они уже знают, что к чему. Опасения вызывают разве что три проваленных товарищеских встречи в рамках подготовки к Олимпийским играм, но нет сомнений, что в официальных матчах это будет другая команда. На этом фоне может затеряться скромная и не блещущая звездным составом сборная Чехии, в которой привычно солируют двое — Томаш Саторански и Ян Веселы. Но на подхвате там есть и Шилб, и Ауда, и Балвин. Если вы смотрели отборочные, то знаете, кого чехи не пустили в Токио. Да, это сборная Канады, вроде бы звездная на бумаге, но в очередной раз не оправдавшая ожиданий. Хотя заслуг самих чехов это не умаляет — Ронен Гинзбург не раз доказывал, что умеет играть на короткой дистанции. На Кубке мира, где Чехия не играла почти 40 лет, в 2019 году страна стала шестой; на Олимпиаде она не участвовала ни разу, но отнюдь не обречена даже в таком окружении. 🀄️ Формат олимпийского баскетбольного турнира (https://t.me/thesteal/1286)
Лена Мисько
«Перехват». Канал о баскетболе, [22.07.21 18:11] Олимпиада в Токио. Группа B 🇦🇺 Австралия 🇩🇪 Германия 🇮🇹 Италия 🇳🇬 Нигерия Австралийцы традиционно хорошо выступают на больших международных турнирах, и Олимпийские игры не должны стать исключением. Бена Симмонса нет, но, в целом, это не трагедия. Отсутствие Райана Брокхоффа выглядит даже серьезнее. Австралия — это сплав опыта и молодости, и товарищеские матчи уже показали, что команда Брайана Гурджиана может бороться с кем угодно. Впрочем, мне кажется, у бумеров все-таки есть потолок, и он не выше потолков, например, США и Франции. Так не считает сайт ФИБА, который ставит Австралию на вершину рейтинга команд. Сложно спорить с уважаемыми людьми, поэтому время покажет. Сборная Италии мне лично очень нравится — в ней много людей, которые играют в приятный глазу баскетбол. По сравнению с отборочными матчами, у итальянцев одно важное пополнение в лице Данило Галлинари. На бумаге команда выглядит способной на сюрпризы, но меня тревожит только слишком долгое пребывание в фантастической форме Акилле Полонары. Он успел стать важным игроком национальной команды, но пройти без спадов сезон, пост-сезон в виде квалификации и затем еще тащить на Олимпиаде — довольно сложная задача. Впрочем, у Сакетти есть полно других джокеров. Германия без Денниса Шредера в этом квартете все-таки выглядит андердогом. К выходу немцев на Олимпиаду не было никаких вопросов — они показали сбалансированный баскетбол, выдвинули на первый план Моритца Вагнера и без вопросов оставили не у дел и Хорватию, и Бразилию. Теперь у Хенрика Рёдля задача посложнее. Скажем так: я бы не стал удивляться, если немцы вымучают для себя четвертьфинал, но если увижу их в полуфинале, то это будет для меня большая неожиданность. Нигерия выглядит аутсайдером этой группы, но не спешите хоронить этих парней. Они только что обыграли в товарищеских матчах США и Аргентину, и пусть это ничего не значит, для самой Нигерии это значит вообще все. Команда настроения, которая в хороший день может прихлопнуть кого угодно. Да, нигерийцы с треском проиграли Австралии, но еще ни одна сборная на свете не позволяла себе в короткий промежуток времени обыграть и США, и Аргентину, и Австралию. Так что Нигерия едет в Токио как минимум в хорошем настроении, а это уже интересно. 🀄️ Превью группы А (https://t.me/thesteal/1653)
Лена Мисько
«Перехват». Канал о баскетболе, [23.07.21 13:08] Олимпиада в Токио. Группа C 🇪🇸 Испания 🇸🇮 Словения 🇦🇷 Аргентина 🇯🇵 Япония Это последний поход золотой испанской команды, некоторым членам которой скоро по закону будет положена пенсия. В сборной Испании давно назрела смена поколений, но Серджио Скариоло просто не мог оставить ветеранов без заслуженных проводов в виде Олимпиады. Что-то подсказывает, что братья Газоли, Фернандес, Йюль и Родригес на последний свой большой турнир припасли самое сладкое, и за этими мучачос наблюдать будет одно удовольствие. На этом фоне нужно будет не забыть и об Усмане Гарубе, который параллельно борется за лотерейный пик на драфте НБА. ФИБА поставила Испанию на второе место в предтурнирных раскладах. Огорчить бывших партнеров попробует Лука Дончич со сборной Словении. Невероятно, но факт: этот вандербой вместе со своей национальной командой не проиграл… да, ни одного матча вообще — 9 побед на Евробаскете-2017 и 4 победы в отборе на Олимпиаду. Словенцы всегда особенно трепетно относятся к играм за сборную, да и Майк Тоби в новой для себя команде играет как влитой. Следить за Словенией будет очень интересно, хотя статистика Дончича, вероятно, и пострадает — второго пилота в лице Горана Драгича теперь нет. Аргентинцы заняли в рейтинге ФИБА четвертую строчку, но, честно говоря, даже полуфинал для этой команды выглядит чем-то недостижимым. Хорошая задняя линия Кампаццо-Лапровиттола-Вильдоза, но кажется, что на этом плюсы, в общем-то, и закончились. Луис Скола побеждал на Олимпиаде еще в 2004 году, и в 41 год вызов в национальную команду — это уже скорее дань ветерану (хотя пару лет назад на Кубке мира Скола был ого-го). У Аргентины сбалансированный, но скорее средний состав, для которого выход в четвертьфинал — неплохой результат. Япония полагается на Руи Хачимуру и на всех известных японских богов. Возможно, они позволят хозяевам зацепить хотя бы один матч и стать не последними в группе. 🀄️ Превью группы А (https://t.me/thesteal/1653) 🀄️ Превью группы В (https://t.me/thesteal/1654)
Лена Мисько
Стадион в Токио, на котором уже через несколько минут состоится открытие Олимпиады. На трибунах пустота.
Лена Мисько
Футбольный клуб "Краснодар" приостановил продажу билетов на домашний матч второго тура РПЛ против "Химок", который пройдет 1 августа.
Лена Мисько
Концерты в честь самизнаетекого без проблем проходят, а на футбол - нельзя.
Массимо Палыч
Давайте, ещё самизнаетекого оштрафуем!
Лена Мисько
не очень настроена абсурд обсуждать самзнаетекто должен ... просто обязан был думать перед тем как Лужники собирать и без маски по сцене скакать, в порыве патриотических эмоций
Лена Мисько
национальный лидер не подал ни разу примера населению, как себя вести.... ни маску не надел, ни прививку не показал... а потом удивляются, а чего люди не хотят ничего делать и ничему не верят... а вот потому
Лена Мисько
Лена Мисько
Лена Мисько
Крики протестов (?) на улице (или просто кто-то громко что-то скандирует, японский язык не знаю) долетают до трибун олимпийского стадиона в Токио, где идёт церемония открытия летних олимпийских Игр во время пауз, когда в чаше стадиона становится тихо.
Лена Мисько
❗️Волонтеры подтверждают - все паузы в чаше стадиона заполняются криками протестующих против проведения Олимпийских игр в Токио. Масштабные акции протеста вот уже несколько часов продолжаются в центре Токио возле здания правительства и олимпийского стадиона.
Лена Мисько
Вокруг стадиона, где проходит церемония открытия Игр-2020, акция протеста. Протестующие кричат, что стране не нужна эта Олимпиада, а деньги на ее проведение надо отдать на борьбу с коронавирусом
Лена Мисько
Итальянские власти одобрили возвращение болельщиков на трибуны, пишет Football Italia. Ограничение установлено в размере 50 процентов от общей вместимости арен. При этом, зрители смогут попасть на стадионы только с цифровым сертификатом, который подтверждает, что человек был вакцинирован, либо получил отрицательный ПЦР-тест в течение 48 часов или же переболел коронавирусом в последние полгода. Почти повторяют указ мэра Москвы.
Лена Мисько
❗️На церемонии Открытия Олимпийских Игр присутствуют 10 400 человек без учёта артистов, волонтеров, охраны и сотрудников стадиона. 6000 спортсменов 900 почётных гостей 3500 представителей СМИ (1500 - ТВ, 2000 - фото/пишущие)
Лена Мисько
Бывший защитник «Шахтёра» Якуба: отказался переходить в «Сочи», я всё-таки из Львова https://www.championat.com/football/news-4409493-byvshij-zaschitnik-shahtyora-yakuba-otkazalsya-perehodit-v-sochi-ya-vsyo-taki-so-lvova.html
Максим Комаров
Я буду первым! Новым Главным Тренером сборной России по футболу назначен Валерий Георгиевич Карпин! Он будет совмещать этот пост с работой в ФК Ростов. Поздравляю Валерия Георгиевича!
Максим Комаров
А заодно и себя) Теперь точно будет очень весело и не скучно! Валера - верим!
Максим Комаров
А Дюков то каков?! Пацан сказал - пацан сделал!
Лена Мисько
не надо отбирать хлеб у спартаковских сектантов... ВалераВерим, не ваш девиз)))
Лена Мисько
в смысле торопился к открытию сезона?
Максим Комаров
В этом смысле
Максим Комаров
Валерий Георгиевич «Валера» - теперь наш тоже! Поэтому, Валера - Верим! Девиз всех безнадежно верующих в светлое будущее сборной России по футболу))) на какое-то время.
Лена Мисько
а как же закон запрещающий совмещение? Дюков нарушил
Максим Комаров
А давай его сожжём?
Лена Мисько
заживо? у вас в городе принято расчленять, а не сжигать

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