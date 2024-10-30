Мошенница обещала получение кредита жителям Алматинской области

Подозреваемую в крупном мошенничестве задержали в Алматинской области. Как сообщили в департаменте полиции региона, жертвой 32-летней злоумышленницы стал житель Жамбылского района, который потерял три миллиона тенге.
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