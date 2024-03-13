На протяжении двух лет общественное движение "Транспортная Инициатива" проводит текущую очистку остановочных павильонов от незаконной рекламы.
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На протяжении двух лет общественное движение "Транспортная Инициатива" проводит текущую очистку остановочных павильонов от незаконной рекламы.