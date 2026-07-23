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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Капризов о КХЛ: «Техничность в НХЛ больше, решения быстрее принимают. Может быть деревяш какой-то, но он решения не будет перебирать, а сразу быстро отыграется»

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов высказался об отличиях хоккея в НХЛ и Фонбет Чемпионате КХЛ.

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