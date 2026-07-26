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Макрон отдал приказ срочно мобилизовать армию

Макрон отдал приказ срочно мобилизовать армию

Президент Франции Эммануэль Макрон отдал распоряжение задействовать армейские подразделения для оказания помощи гражданским службам в условиях масштабных возгораний, охвативших юго-западные регионы страны.

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