Раскрыт главный секрет зумеров в отсутствии страха перед увольнением

HR-эксперт Мурадян: зумеры не считают работу основой своей жизни Зумеры не считают работу основой своей жизни, поэтому не боятся увольнений, заявил член экспертного совета Госдумы HR-эксперт Гарри Мурадян.
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