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Парламентская газета

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Шейкин рассказал о планах создания реестра владельцев электросамокатов

Шейкин рассказал о планах создания реестра владельцев электросамокатов

Минтранс совместно с сенаторами работает над дорожной картой по регулированию и развитию средств индивидуальной мобильности (СИМ), рассказал член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Артем Шейкин в колонке для «Парламентской газеты».

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