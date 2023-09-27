Шейкин рассказал о планах создания реестра владельцев электросамокатов

Минтранс совместно с сенаторами работает над дорожной картой по регулированию и развитию средств индивидуальной мобильности (СИМ), рассказал член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Артем Шейкин в колонке для «Парламентской газеты».
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