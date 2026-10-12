Вингер «Рубина» Бабаев про 0:1 с «Динамо»: «Удаление Самошникова убило игру – мы выглядели хорошо, навязали борьбу»

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Вингер «Рубин» Ульви Бабаев оценил поражение от «Динамо» (0:1) в 10-м туре РПЛ . На 37‑й минуте у казанцев после вмешательства ВАР был удален защитник Илья Самошников.