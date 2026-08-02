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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кравчук о Кузнецове: «На бедном рынке КХЛ Евгений даже в августе без контракта – это показатель. Его уже не видят как доминирующего центра. Время пика не затянулось»

Двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук высказался о том, что форвард Евгений Кузнецов находится без контракта.

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