Белый дом дал Киеву на контрнаступ шесть-восемь недель

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге во вторник, 3 октября, заявил, что на проведение контрнаступления у Украины остается порядка шести-восьми недель в.
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