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Глава Федерации биатлона Рязанской области: «Трасса выдержит дождливую погоду. Снега достаточно, воды на трассе нет, как и грязи с землей»

Глава Федерации биатлона Рязанской области, директор комплекса «Алмаз» Виталий Адров заявил, что трасса, где пройдет этап Кубка Содружества, выдержит дождливую погоду.

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