Советский физик Гредескул погиб в собственном доме в Израиле из-за боевиков ХАМАС Евгения КомароваВ результате жестокой атаки боевиков ХАМАС на Офаким на юге Израиля произошла трагедия, которая затронула не только этот город, но и научное сообщество.