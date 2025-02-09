В МВД назвали 3 популярные схемы обмана, к которым кибермошенники прибегают перед 14 февраля

МВД России предупредило об активизации кибермошенников в преддверии Дня святого Валентина. Как 9 февраля в Telegram-канале управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий, накануне 14 февраля активизируются преступники, использующие романтические настроения для обмана.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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