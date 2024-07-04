Утренние пробки в Подмосковье оценили в 4 балла 4 июля

Пробки на дорогах Подмосковья оценили в четыре балла утром 4 июля. Основные заторы наблюдаются в сторону Москвы на Каширском, Ленинградском, Варшавском, Осташковском и Симферопольском шоссе, а также на трассе М-4 «Дон».