В оппозиции Молдавии не исключили выдвижения единого кандидата против Санду

Бывший глава Гагаузской автономии, координатор ассоциации "Платформа для Молдовы" Ирина Влах не исключила, что на предстоящих выборах президента оппозиция выдвинет единого кандидата против действующей главы государства Майи Санду.
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