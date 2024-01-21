Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 234 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Шаронов
    пока мы "ПОМНИМ И ФИКСИРУЕМ" хохлы бомбят и обстреливают практически всю европейскую часть России. когда уже начнём н...Сенатор Святенко:...
  • Юрий Во
    Для активизации работы США по  по формированию пятой колонны в РФ - есть все возможности. Эти возможности формирует н...СВР: США приступи...
  • Нина Попова
    Хочет экономический характер, значит надо все конфисковывать и у родственников тоже. И пусть голые гуляют на свободе.Генпрокуратура по...

В оппозиции Молдавии не исключили выдвижения единого кандидата против Санду

В оппозиции Молдавии не исключили выдвижения единого кандидата против Санду

Бывший глава Гагаузской автономии, координатор ассоциации "Платформа для Молдовы" Ирина Влах не исключила, что на предстоящих выборах президента оппозиция выдвинет единого кандидата против действующей главы государства Майи Санду.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх