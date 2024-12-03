Оппозиция Южной Кореи хочет начать процедуру импичмента президента Юн Сок Еля

Объявление военного положения было нарушением Конституции государства Демократическая партия Южной Кореи («Тобуро», имеет большинство в парламенте) потребовала отставки президента Юн Сок Ёля после введения им военного положения в стране примерно на шесть часов.
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