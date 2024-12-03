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Петербургский дневник

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Оппозиция Южной Кореи хочет начать процедуру импичмента президента Юн Сок Еля

Оппозиция Южной Кореи хочет начать процедуру импичмента президента Юн Сок Еля

Объявление военного положения было нарушением Конституции государства Демократическая партия Южной Кореи («Тобуро», имеет большинство в парламенте) потребовала отставки президента Юн Сок Ёля после введения им военного положения в стране примерно на шесть часов.

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