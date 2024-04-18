ABC: Байден ошибочно связал с каннибалами гибель своего дяди во время войны

Президент США Джо Байден ошибочно рассказал о гибели в авиакатастрофе своего дяди Эмброуза Финнегана-младшего в Новой Гвинее во время Второй мировой войны, по его словам, тело так и не нашли из-за местных каннибалов.
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