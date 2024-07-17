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Нелепые квартиры или важный декор? 6 гротескных квартир в советских фильмах подчёркивающие пороки или достоинства героев

Нелепые квартиры или важный декор? 6 гротескных квартир в советских фильмах подчёркивающие пороки или достоинства героев

Искусство кинематографии тем и хорошо, что можно многое выразить без слов. К примеру, высмеять какие-то пороки общества «через картинку», продемонстрировав на заднем плане что-то невразумительное и комичное.

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