Депутат раскритиковал правительство ХМАО, которое выплачивает семейные пособия мигрантам

Власти Ханты-Мансийского автономного округа, решившие экономить 177 млн рублей на поддержке семей при рождении первенца, тратят огромные бюджетные деньги на поддержку семей мигрантов, не граждан Российской Федерации.
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