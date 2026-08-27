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Культуромания

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«Литрес»: интерес россиян к книгам о политике вырос на 78% в 2026 году

«Литрес»: интерес россиян к книгам о политике вырос на 78% в 2026 году

В 2026 году интерес россиян к книгам по политологии вырос на 78%, в то время как выручка от книг о финансовом благополучии и инвестициях снизилась на 35%, свидетельствуют данные исследования, проведенного книжным сервисом «Литрес».

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