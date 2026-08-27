«Литрес»: интерес россиян к книгам о политике вырос на 78% в 2026 году

В 2026 году интерес россиян к книгам по политологии вырос на 78%, в то время как выручка от книг о финансовом благополучии и инвестициях снизилась на 35%, свидетельствуют данные исследования, проведенного книжным сервисом «Литрес».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии