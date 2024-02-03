На Ставрополье перед судом предстанут участники организованной группы за покушение на незаконный сбыт наркотиков

Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Ставропольскому краю окончено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч.
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