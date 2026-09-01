Центробанк РФ: ситуация на топливном рынке России в сентябре будет непонятной Ситуация на топливном рынке России в сентябре будет всё ещё непонятной.
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если не понятная ситуация, то что вы делаете тогда непонятно.