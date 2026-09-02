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Аргументы и Факты

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Российский теннисист Даниил Медведев вышел в третий круг US Open

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в третий круг US Open

Россиянин Даниил Медведев обыграл американца Себастьяна Горзни в матче второго круга Открытого чемпионата США по теннису (US Open) и вышел в третий круг.

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