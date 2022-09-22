АЛЕКСЕЕВСКИЙ ВЕСТНИК

14 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • scafform
    Это организовали в помощь Зулейхе? Ей же не на что даже машину арендовать, запасов осталось всего месяца на три...Волонтёры из Алек...
  • А Кудасов
    Какое слово: Мундеп"! Как звучит гордо. Находка Века. Правда, с другим словом т.с. созвучно.Более тысячи мунд...
  • Виталий Винокуров
    Маловато будет. За предательство уничтожают.Вице-спикер ГД пр...

С начала года сотрудники Фонда развития территорий провели более 140 тысяч устных консультаций

С начала года сотрудники Фонда развития территорий провели более 140 тысяч устных консультаций

Время ожидания ответа оператора теперь составляет менее тридцати секунд Только за август 2022 года специалисты контакт-центра Фонда развития территорий обработали свыше 16,5 тысяч звонков, предоставив устные консультации пострадавшим дольщикам.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх