«Генерал Мороз» на Украине ушел в отставку

Зима, которой так боялись ВСУ, пока мягкая и малоснежная. Источник: zp-news.ru Зимнее затишье Зиму на Украине ждали долго, но пришла она только в начале января 2023 года, когда температура упала до минус 12–15 градусов Цельсия.
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