«Генерал Мороз» на Украине ушел в отставку

Зима, которой так боялись ВСУ, пока мягкая и малоснежная. Источник: zp-news.ru Зимнее затишье Зиму на Украине ждали долго, но пришла она только в начале января 2023 года, когда температура упала до минус 12–15 градусов Цельсия.