Кудрявцева напала на Киркорова вслед за Волочковой — силиконовая попа не дает покоя

Телеведущая высмеяла певца. Лера Кудрявцева в шоу «Звезды» СоцсетиЛера Кудрявцева после тяжелой травмы ноги долго восстанавливалась, но едва ей разрешили передвигаться на костылях, как она сразу же вернулась к съемкам в различных проектах.
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