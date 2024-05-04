Кудрявцева напала на Киркорова вслед за Волочковой — силиконовая попа не дает покоя

Телеведущая высмеяла певца. Лера Кудрявцева в шоу «Звезды» СоцсетиЛера Кудрявцева после тяжелой травмы ноги долго восстанавливалась, но едва ей разрешили передвигаться на костылях, как она сразу же вернулась к съемкам в различных проектах.