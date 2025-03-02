Проукраинские активисты не дали вице-президенту США покататься на лыжах

Fox News: проукраинские протестующие сорвали визит Вэнса на горнолыжный курорт Толпа протестующих с проукраинскими плакатами собралась на горнолыжном курорте Sugarbush в городе Уоррен американского штата Вермонт, где вице-президент США Джей Ди Вэнс отдыхал со своей семьей, сообщает телеканал Fox News.