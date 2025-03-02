FiNE NEWS
ГлавнаяНовостиОбществоШоубизнесСпортПолезноИнтересноТехно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

FiNE NEWS

1 876 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Maxim
    Стену строили - не для обороны, чтобы свои - не разбежались..В Китае нашли пог...
  • Модест
    ну суки же...После скандала Mo...
  • ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙ
    И чё они с этими плакатами ещё не поехали домой в окопы?Проукраинские акт...

Проукраинские активисты не дали вице-президенту США покататься на лыжах

Проукраинские активисты не дали вице-президенту США покататься на лыжах

Fox News: проукраинские протестующие сорвали визит Вэнса на горнолыжный курорт Толпа протестующих с проукраинскими плакатами собралась на горнолыжном курорте Sugarbush в городе Уоррен американского штата Вермонт, где вице-президент США Джей Ди Вэнс отдыхал со своей семьей, сообщает телеканал Fox News.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Писарчук Дмитрий
А что у политиков такого уровня в США нет охраны?
Ответить
19 час.
ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙ
И чё они с этими плакатами ещё не поехали домой в окопы?
Ответить
16 час.
наверх