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Газета.ру

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Путин заявил о высоком уровне доверия РФ к Уиткоффу и Кушнеру как к посредникам

Путин заявил о высоком уровне доверия РФ к Уиткоффу и Кушнеру как к посредникам

Президент РФ Владимир Путин заявил о высоком уровне доверия России к спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу и зятю американского лидера Джареду Кушнеру как к посредникам в украинском урегулировании.

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Сергейизменено

Это самые-самые-самые последние грабли, надеюсь!! Каждый раз, как зедряни приходит жопец- появляются предлагатели предложений по предложению!!