Путин заявил о высоком уровне доверия РФ к Уиткоффу и Кушнеру как к посредникам

Президент РФ Владимир Путин заявил о высоком уровне доверия России к спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу и зятю американского лидера Джареду Кушнеру как к посредникам в украинском урегулировании.
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Это самые-самые-самые последние грабли, надеюсь!! Каждый раз, как зедряни приходит жопец- появляются предлагатели предложений по предложению!!
Враг опять пытается подсунуть переговоры, чтобы спасти киевский режим.