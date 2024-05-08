В Городском саду Салехарда состоялся театрализованный ретро-концерт. Горожане погрузились в эпоху 40-х годов, чтобы насладиться музыкой, песнями и танцами военного времени, узнать уникальные истории создания музыкальных композиций и выпить горячий чай с угощениями в кругу родных и близких.