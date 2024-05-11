Силы ПВО сбили 16 БПЛА и 21 снаряд Vampire над территорией России

По предварительным данным, пострадали восемь мирных жителей.Pr Scr vk.com/mil--> Минувшей ночью дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 21 реактивный снаряд и 16 беспилотников.
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