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Силы ПВО сбили 16 БПЛА и 21 снаряд Vampire над территорией России

Силы ПВО сбили 16 БПЛА и 21 снаряд Vampire над территорией России

По предварительным данным, пострадали восемь мирных жителей.Pr Scr vk.com/mil--> Минувшей ночью дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 21 реактивный снаряд и 16 беспилотников.

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