Когда Трамп говорит в интервью, что нынешние американские руководители могут до новой мировой войны ситуацию довести, то он в общем не врет: адекватность там потеряна в значительной степени.
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Когда Трамп говорит в интервью, что нынешние американские руководители могут до новой мировой войны ситуацию довести, то он в общем не врет: адекватность там потеряна в значительной степени.
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