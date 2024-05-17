В преддверии летних каникул в общеобразовательных учреждениях города Новосибирска прошел «День дорожной безопасности»

15 мая сотрудники Госавтоинспекции города Новосибирска посетили городские общеобразовательные учреждения, где провели различные мероприятия с детьми и родителями по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии