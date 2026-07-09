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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Трамп заявил, что мог бы стать великим коммунистом наравне с Лениным

Трамп заявил, что мог бы стать великим коммунистом наравне с Лениным

Президент США удивил участников саммита НАТО необычным заявлением На пресс-конференции в рамках саммита НАТО в Турции президент США Дональд Трамп сделал резонансное заявление о своих потенциальных возможностях в сфере коммунистической идеологии, пишет Lenta.

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Комментарии
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Евгений Благородный
Но да... Коммунист-торгаш😂😂😂
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4 н.