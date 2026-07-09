Трамп заявил, что мог бы стать великим коммунистом наравне с Лениным

Президент США удивил участников саммита НАТО необычным заявлением На пресс-конференции в рамках саммита НАТО в Турции президент США Дональд Трамп сделал резонансное заявление о своих потенциальных возможностях в сфере коммунистической идеологии, пишет Lenta.
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