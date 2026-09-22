В ходе прямого эфира будут распределены ценные подарки

25 сентября в 18:30 состоится прямой эфир, в ходе которого будут распределены ценные подарки среди участников просветительской викторины «Знать, чтобы гордиться!»25 сентября в 18:30 состоится прямой эфир, в ходе которого будут распределены ценные подарки среди участников просветительской викторины «Знать, чтобы гордиться!» Трансляцию можно будет смотреть одновременно на двух площадках: на официальной странице Ассоциации «Совет муниципальных образований Тульской области» в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.
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