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Тульские новости

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В ходе прямого эфира будут распределены ценные подарки

В ходе прямого эфира будут распределены ценные подарки

25 сентября в 18:30 состоится прямой эфир, в ходе которого будут распределены ценные подарки среди участников просветительской викторины «Знать, чтобы гордиться!»25 сентября в 18:30 состоится прямой эфир, в ходе которого будут распределены ценные подарки среди участников просветительской викторины «Знать, чтобы гордиться!» Трансляцию можно будет смотреть одновременно на двух площадках: на официальной странице Ассоциации «Совет муниципальных образований Тульской области» в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.

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