Автомобилистов предупредили о самых распространенных проблемах

Одной из основных забот автовладельца зимой является запуск двигателя в холодную погоду. Эксперты советуют использовать теплоизоляцию моторного отсека и аккумулятора, чтобы сохранить тепло и обеспечить более легкий пуск двигателя, сообщает PRIMPRESS.
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