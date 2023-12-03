Автомобилистов предупредили о самых распространенных проблемах

Одной из основных забот автовладельца зимой является запуск двигателя в холодную погоду. Эксперты советуют использовать теплоизоляцию моторного отсека и аккумулятора, чтобы сохранить тепло и обеспечить более легкий пуск двигателя, сообщает PRIMPRESS.