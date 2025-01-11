Финэксперт Кузнецова: хранение денег дома приведет к сильному обесцениванию

Экономическая ситуация в 2025 году не будет иметь сильных отличий от прошлого года. Ждать серьезных улучшений тоже не стоит: по прогнозам ЦБ, ключевая ставка на уровне 21% будет сохраняться достаточно долго, а ее снижение возможно только в 2026 году.