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Нет следов от пластики: в чем секрет резко помолодевшей Пугачевой

Нет следов от пластики: в чем секрет резко помолодевшей Пугачевой

Как 75-летней певице удается хорошо выглядеть? Алла Пугачева соцсети75-летняя Алла Пугачева устроила такой переполох, появившись в мини-шортах на музыкальном фестивале Лаймы Вайкуле, что ее обсуждают до сих пор.

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Комментарии
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Наталья Иванова
Ага. Верим верим.
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11 час.
Наталья Иванова
Всё лицо перекроено - на себя вообще не похожа - чудо косметика.
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11 час.

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