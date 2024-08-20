Нет следов от пластики: в чем секрет резко помолодевшей Пугачевой

Как 75-летней певице удается хорошо выглядеть? Алла Пугачева соцсети75-летняя Алла Пугачева устроила такой переполох, появившись в мини-шортах на музыкальном фестивале Лаймы Вайкуле, что ее обсуждают до сих пор.