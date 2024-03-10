Военный обозреватель из Федеративной Республики Германия Юлиан Репке поделился сведениями о том, что киевский режим подвёл установки Patriot к самой линии боевого соприкосновения, позволив Вооружённым силам Российской Федерации ударить по ним.
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