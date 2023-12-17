МОСКВА, 13 декабря — РИА Новости. Энергетическая инфраструктура сильно изношена — морозы обернутся веерными отключениями электричества.
Украина начала замерзать. Треть энергосистемы разрушена
Комментарии
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ОТ
Олег Тимофеев
Как всего треть?
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10 час.
Natalija Osminina
Беляев М.К. - дедушка старый -1950 г. род. , ему позволено делать выводы о том, что "восстановление Украины ляжет на плечи западных партнеров..., в то время как Евросоюз не нуждается в украинском продовольствии и промышленных товарах". - пока закончатся военные действия на Украине, от нее ничего не останется, да и от ЕС. В том виде, в котором они существуют сейчас. Поэтому Запад Украину не будет восстанавливать, а у России руки до нее дотянутся лет через 10-15.
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7 час.
лл
лина любимцева
Переживаю за своих родных в Коростышеве, Житомирская область... КАК ВЫ ТАМ, РЕБЯТА, ДЕВОЧКИ?!! Ребята хоть живы? Каждый день молюсь за них... ЧТО ЖЫДО_БАНДЭРЬЕ ПОГАНОЕ СОТВОРИЛО С УКРАИНОЙ?!!!
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3 час.
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