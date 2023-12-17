Украина начала замерзать. Треть энергосистемы разрушена

Natalija Osminina

Беляев М.К. - дедушка старый -1950 г. род. , ему позволено делать выводы о том, что "восстановление Украины ляжет на плечи западных партнеров..., в то время как Евросоюз не нуждается в украинском продовольствии и промышленных товарах". - пока закончатся военные действия на Украине, от нее ничего не останется, да и от ЕС. В том виде, в котором они существуют сейчас. Поэтому Запад Украину не будет восстанавливать, а у России руки до нее дотянутся лет через 10-15.