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Свежие комментарии

  • Natalija Osminina
    Раз уж я так расписалась, то  могу и завернуть насчет "победы". К примеру Запад сказал, что будет считать победой Рос...А нас-то за що?
  • Natalija Osminina
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    И процесс этот может быть одного дня. Не помните как началась Великая Экономическая депрессия? С банкротства банков. ...А нас-то за що?

Украина начала замерзать. Треть энергосистемы разрушена

Украина начала замерзать. Треть энергосистемы разрушена

  МОСКВА, 13 декабря — РИА Новости. Энергетическая инфраструктура сильно изношена — морозы обернутся веерными отключениями электричества.

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Комментарии
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ОТ
Олег Тимофеев
Как всего треть?
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10 час.
Natalija Osminina
Беляев М.К. - дедушка старый -1950 г. род. , ему позволено делать выводы о том, что &quot;восстановление Украины ляжет на плечи западных партнеров..., в то время как Евросоюз не нуждается в украинском продовольствии и промышленных товарах&quot;. - пока закончатся военные действия на Украине, от нее ничего не останется, да и от ЕС. В том виде, в котором они существуют сейчас.   Поэтому Запад Украину  не будет восстанавливать, а у России руки  до нее дотянутся лет через 10-15.
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7 час.
лл
лина любимцева
Переживаю за своих родных в Коростышеве, Житомирская область... КАК ВЫ ТАМ, РЕБЯТА, ДЕВОЧКИ?!! Ребята хоть живы? Каждый день молюсь за них... ЧТО ЖЫДО_БАНДЭРЬЕ ПОГАНОЕ СОТВОРИЛО С УКРАИНОЙ?!!!
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3 час.

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