🇬🇧🇫🇷🇺🇸🇨🇦 О мнимом европейском единстве На этой неделе состоялись праздничные мероприятия по случаю 80-й годовщины высадки союзных войск в Нормандии.
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🇬🇧🇫🇷🇺🇸🇨🇦 О мнимом европейском единстве На этой неделе состоялись праздничные мероприятия по случаю 80-й годовщины высадки союзных войск в Нормандии.
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