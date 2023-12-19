В России предложили страховать уход за пожилыми

Систему долговременного ухода за пожилыми гражданами и инвалидами можно финансировать за счет добровольного, а в перспективе — обязательного страхования по аналогии с пенсионными взносами, которые уплачиваются с дохода работников.
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