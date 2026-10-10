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Аргументы и Факты

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ВС России поразили в Киеве ЦОД «АТМ Укрсиббанка», используемый ВСУ

ВС России поразили в Киеве ЦОД «АТМ Укрсиббанка», используемый ВСУ

Вооруженные силы РФ в субботу днем ударили беспилотниками по дата-центру в Киеве, объектам портовой инфраструктуры и следовавшему в Одессу с военными грузами морскому судну.

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