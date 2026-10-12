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Xiaomi представила копеечный датчик Door and Window Sensor 3, который работает три года на одной батарейке — в три раза дольше, чем Door and Window Sensor 2

Xiaomi представила копеечный датчик Door and Window Sensor 3, который работает три года на одной батарейке — в три раза дольше, чем Door and Window Sensor 2

Датчик можно использовать в сценариях умного дома Xiaomi запустила на краудфандинговой площадке Xiaomi Youpin сбор средств на новый датчик открытия дверей и окон Door and Window Sensor 3.

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