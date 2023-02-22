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Казанские экологи прорубили порядка 50 лунок на озере Верхний Кабан для аэрации водоема

Казанские экологи прорубили порядка 50 лунок на озере Верхний Кабан для аэрации водоема

Экологи в столице Татарстана провели природосберегающую акцию на озeре Верхний Кабан. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов РТ.

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