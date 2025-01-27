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Лобовое ДТП на трассе М-5 "Урал" в Челябинской области унесло две жизни

Лобовое ДТП на трассе М-5 "Урал" в Челябинской области унесло две жизни

Nissan X-Trail столкнулся с отечественной легковушкой.Трагическое дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло 27 января в 7:30 утра на 1747-м километре федеральной автодороги М5 "Урал" (Москва-Челябинск) в Златоустовском городском округе.

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