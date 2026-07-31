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«Россия заберет все»: в Киеве признали невозможность возврата территорий

«Россия заберет все»: в Киеве признали невозможность возврата территорий Специальная военная операция РФ на Украине не закончится в этом году, но Россия заберет все уже занятые территории.

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