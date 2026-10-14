Защитник «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес выступил с заявлением по поводу своей критики в адрес руководства английского клуба после поражения от «Атлетико» (0:2) в Лиге чемпионов.
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