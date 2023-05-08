FiNE NEWS

1 656 подписчиков

LADA Granta побила все рекорды продаж

LADA Granta побила все рекорды продаж

АВТОВАЗ подвел итоги своей работы на российском рынке в апреле этого года. Выяснилось, что во втором месяце весны Granta стала крайне востребована нашими гражданами.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх