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Мышкин о «Динамо»: «Порадовало сохранение дуэта Подъяпольский – Моторыгин. Хорошие голкиперы, оба получат нагрузку»

Олимпийский чемпион, бывший вратарь « Динамо » Владимир Мышкин поделился мнением о бригаде голкиперов бело-голубых.

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